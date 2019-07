Wat is er te doen in Den Haag en Scheveningen deze zomervakantie?

De zomervakantie is begonnen in onze regio. Voor een leuke vakantie hoef je Den Haag niet uit, Hilde Gloudemans van The Hague Marketing Bureau vertelt wat er allemaal te doen is in de stad en op Scheveningen. Zo kan je naar een tentoonstelling van National Geographic in het Museon of naar een popfestival in het Zuiderpark. Of onder het genot van een drankje genieten van jazz muziek in de grachten. Genoeg te doen dus deze zomer!

