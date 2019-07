Zomerse terugblik met Niko en Lizzo in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een zomerse terugblik met onder meer Niko en Lizzo (foto).

Lizzo is zonder twijfel een van de doorbraak-artiesten van 2019. De soulzangeres met dwarsfluit zingt en swingt ons allemaal vrolijk. Zondagavond mag ze niet ontbreken tussen de vele muzikale hoogtepunten van het eerste half jaar. Net als de Haagse band Niko, die met ‘Myself’ een live-hitje te pakken hebben, bij concerten gaat het publiek vooral bij die song los.

Meer hoogtepunten zijn er van Anderson .Paak, Yola, Pip Blom, Hozier, The Teskey Brothers en Black Pumas. In de categorie vrolijke zomersongs hoor je langskomen Tess et les Moutons, Rosalia, Altin Gun, Villagers, Vampire Weekend en Hartebees waarachter alleskunner Arjen Lubach schuilgaat.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).