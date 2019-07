Haags echtpaar op weg naar honderste concertbezoek André Rieu

De Haagse Ruud en Ineke Elshout zijn ook dit jaar weer naar Maastricht afgereisd om drie weken lang vanuit hun hotelkamer de concerten van André Rieu te beluisteren. “We doen dit al voor de vijftiende keer en dit jaar zullen we ons honderdste concert meemaken”, vertelt Ruud op Den Haag FM.

Violist en orkestleider André Rieu heeft vorige week donderdag zijn concertreeks afgetrapt op het Vrijthof in Maastricht. Het Haagse echtpaar heeft tot nu toe nog geen concert gemist, want ze boeken jaarlijks voor zo’n drie weken een hotelkamer aan het plein. “We hebben voor drie concerten kaartjes gekocht en de rest kijken we vanaf de hotelkamer. We nodigen graag gasten uit op onze kamer om mee te genieten”, vertelt Ruud.

De fascinatie voor André Rieu begon door hun liefde voor de muziek, maar de ervaring buiten de concerten om bleek ook heel belangrijk voor het paar. “Voor ons gaat het voor veertig procent om de muziek en voor zestig procent om het contact met de internationale fans die we jaarlijks mogen ontmoeten.” De concertreeks van André Rieu duurt nog tot zondag 21 juli.

Foto: Omroep West

Luister hier naar het interview met Ruud Elshout op Den Haag FM.