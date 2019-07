‘Nieuw dna-bewijs linkt Thijs H. aan moorden’

Meer in

In de zaak tegen Thijs H. is nieuw dna-bewijs gevonden. Dat meldt het AD zaterdag op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. De 27-jarige H. wordt verdacht van de moord op een vrouw in de Scheveningse Bosjes en op twee wandelaars op de Brunsummerheide.

Eén van de bronnen die de krant opvoert zegt dat het ‘bewijstechnisch de goede kant uitgaat’. Een ander zou vertellen dat de dna-sporen erop wijzen dat Thijs H. niet zomaar een passant kan zijn. Na een klopjacht kon de verdachte op woensdag 8 mei in Limburg worden aangehouden.

Volgende maand moet H. voor het eerst voor de rechter in Maastricht verschijnen. Tijdens die pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar wordt gesproken over de stand van het onderzoek en of de verdachte nog vast moet blijven zitten.