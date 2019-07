ZomerExpo ‘Strand in de Stad’ moet meer mensen naar de Haagse kust trekken

Deze zomer staat het Atrium in het stadhuis in het teken van Haagse strandfoto’s. Stichting Atrium City Hall heeft de Haagse (straat)fotografen Giedo van der Zwan, Sandra Uittenbogaart en Annette van Soest benaderd om hun beste Haagse strandfoto’s te tonen.

Het ontstaan van deze expositie kwam na het zien van de tentoonstelling van Giedo op De Pier vorig jaar zomer. De stichting wil hiermee Hagenaars en bezoekers van de expositie die nooit naar de Haagse kust gaan, stimuleren om dat wel te doen.

Fotowedstrijd

Aan de ZomerExpo ‘Strand in de Stad’ is de fotowedstrijd #HaagseStrandFoto gekoppeld, waar iedereen aan mee kan doen. Plaats voor 9 augustus jouw Haagse Strandfoto op Instagram en/of Facebook met de hashtag #HaagseStrandFoto en tag @atriumdenhaag. De winnaar krijgt een gratis workshop strandfotografie en een afdruk naar keuze van één van de drie fotografen. De expositie duurt nog tot en met 9 augustus en is te zien in het Atrium van het stadhuis.

Meer informatie op www.strandfotografie.nl.