Dode gevonden in water Betje Wolffstraat

In het water langs de Betje Wolffstraat is een dode gevonden. Dat meldt de politie zondagmiddag even over drie uur. De politie zette het gebied af, onder andere met zwarte schermen, en is een groot onderzoek gestart. Uit dat onderzoek blijkt rond half zes dat de persoon niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Eerder kwamen duikers van het arrestatieteam ter plaatse om het lichaam te bergen.