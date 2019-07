Duizenden supporters en mooi weer zorgen voor geslaagde open dag ADO Den Haag

De jaarlijkse open dag van ADO Den Haag was zondag weer een groot succes. Vanaf 10.00 uur was er zoals ieder jaar weer van alles georganiseerd voor jong en oud. Het mooie weer zorgde voor een geslaagde dag.

Bij de traditionele presentatie van de spelers stonden duizenden supporters de ADO-spelers en speelsters toe te juichen. “Dat went nooit”, zegt Barbara Lorsheyd, keepster van ADO Den Haag Vrouwen, tegen Den Haag FM. Voor Lorsheyd is het haar tiende open dag. “Het is ieder jaar weer fantastisch om zoveel blije gezichten te zien”, voegt haar mannelijke collega Robert Zwinkels toe. Voor Zwinkels was het zelfs al zijn veertiende editie.

Luister hier naar een bijdrage van verslaggever Rogier Heimgartner op Den Haag FM.