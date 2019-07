Haase prolongeert dubbeltitel in Kroatische Umag

De 32-jarige Haagse tennisser Robin Haase heeft voor de zesde keer een ATP-titel in het dubbelspel gewonnen. Hij won met zijn Oostenrijkse gelegenheidspartner Philippe Oswald de eindzege in het Kroatische Umag.

Het duo, dat voor het eerst op ATP-niveau een duo vormden, waren te sterk voor de Oostenrijkers Jurgen Melzer en Oliver Marach: 7-5, 6-7 (2), 14-12. Haase en Oswald overleefden in de supertiebreak op 8-9 en 9-10 een wedstrijdpunt.

Vorig jaar won Haase ook de dubbeltitel in Umag, toen met Matwé Middelkoop. Haase vormt vanaf volgende week een vast koppel met Wesley Koolhof, de nummer 25 van de wereldranglijst. De twee spelen dan het ATP-toernooi in Hamburg.

Under the floodlights on Center Court. Three Austrians in the doubles final of the @CroatiaOpenUmag – Marach/Melzer to face Haase/Oswald. pic.twitter.com/Bp2SU1tIna

