Laatste keer The Lion King in Scheveningen

Zondagmiddag is de laatste keer dat de musical The Lion King in Scheveningen op de planken staat. Na drie jaar en acht opvoeringen per week stopt de hitmusical in het AFAS Circustheater. In totaal zijn er sinds 30 oktober 2016 maar liefst 1139 voorstellingen gespeeld. Daar kamen 1,7 miljoen bezoekers op af.

Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland: “Toen we The Lion King begin 2016 aankondigden waren de reacties meteen veelbelovend. Het publiek is in groten getale naar het theater gekomen, de voorstelling ontving maar liefst twee keer de Publieksprijs voor Beste Musical en mag zich inmiddels de best bezochte musical in Nederland ooit noemen.”

Van The Lion King naar Anastasia

Voor elke voorstelling waren 150 mensen nodig om de productie mogelijk te maken. 85 acteurs uit 17 landen hebben de afgelopen jaren meegespeeld. Ook waren er 47 kinderen nodig om de rollen van de kleine Simba en Nala te spelen. Om de dieren tot leven te wekken waren er 404 maskers, kostuums en poppen nodig.

Van de uitgestrekte vlakte met leeuwen gaat het AFAS Circustheater nu over op Rusland en Parijs met de musical Anastasia. Die gaat in september in première. En Simba en zijn vrienden? Het is volgens Stage Entertainment niet uitgesloten dat de Lion King toch nog eens terugkomt.

Foto: The Lion King / Daan van Meer.