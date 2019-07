ZomerExpo ‘Strand in de Stad’ moet meer mensen naar de Haagse kust trekken

Eerste editie The Hague Craft Festival bij Brouwerij De Prael

Zwemmer verdronken voor Scheveningse kust

Meer in

Op het Zuiderstrand bij Scheveningen is zondagavond een zwemmer overleden. De hulpdiensten kwamen met man en macht naar het strand om het slachtoffer te redden. Reddingsboten, traumahelikopter en andere hulpdiensten werden opgeroepen.

Rond half zeven ging het mis. De zwemmer is uit het water gehaald en ter plaatse gereanimeerd. De politie bevestigde even na negen uur dat het slachtoffer is overleden.

Even verderop, bij de Wassenaarse Slag zijn ook twee zwemmers in de problemen gekomen. Ook daar kwamen hulpdiensten massaal ter plaatse, maar kwam medische hulp te laat.