WINACTIE: Vrijkaarten voor Hollands Feest aan Zee met Anita Meyer

Op het Zuiderstrand van Scheveningen is op vrijdag 2 augustus de tweede editie van het festival Hollands Feest aan Zee. Den Haag FM geeft volgende week tien vrijkaarten weg voor het evenement.

Hollands Feest Aan Zee is hét Nederlandstalige muziekfestival met een toplijst van artiesten op het programma. Zo komen Anita Meyer, Django Wagner, Samantha Steenwijk, Rene Schuurmans, Henk Dissel, Mike Peterson, Wesley Bronkhorst en Quido van de Graaf naar het Zuiderstrand. Heb je zin in meezingen met Hollandse Hits, warm zand tussen je tenen, de zon in de zee zien zakken en veel gezelligheid? Dan is dit het evenement dat je niet mag missen!

Wil jij op vrijdag 2 augustus met een vriend of vriendin gratis naar de tweede editie van het festival Hollands Feest aan Zee? Mail dan je naam, adresgegevens en telefoonnummer én je motivatie om bij dit evenement te zijn naar prijsvraag@denhaagfm.nl. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Thomas Hekker (15.00-18.00 uur) bellen volgende week live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.