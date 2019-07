Blik op Escamp over vijftig jaar bij Theater Dakota

De zomerweek van Theater Dakota staat dit jaar in het teken van ‘De wereld redden’. Kinderen krijgen de hele week workshops in muziek, theater en dans over hoe stadsdeel Escamp er over vijftig jaar uit zal zien.

“Donderdag worden alle resultaten van die workshops gepresenteerd”, zegt Frandjescka Balootje van Dakota op Den Haag FM. “Vrijdag en zaterdag sluiten we af met ons eigen filmfestival. Daar is de première van onze zelfgemaakte documentaire. Die hebben we samen met vijf jongeren uit de buurt gemaakt.”

De Theater Dakota-zomerweek is nog de hele week bij het Theater aan de Zuidlarenstraat. Daarna gaat Dakota een maand dicht vanwege de zomerstop.

Luister hier naar het gesprek met Frandjescka Balootje op Den Haag FM.