Dames die politie tipte over man met mes gezocht

De politie van bureau Zuiderpark zoekt twee dames die agenten tipte over een man met een mes. Dat vragen de agenten van het bureau op social media.

Zaterdagavond komen de twee jonge dames aan het politiebureau. Ze melden dat een man met een mes aan het dreigen is in het Zuiderpark. Agenten gaan er gelijk op af. Op aanwijzen van de twee dames kunnen ze een verdachte aanhouden. In de drukte die daarbij ontstaat verdwijnen de dames uit zicht zonder gegevens van hen te kunnen noteren.

“We zouden deze twee dames graag nog spreken over wat ze gezien hebben en om te bedanken dat ze zo snel reageerde. Wie herkent zich in dit verhaal of weet om welke twee jonge dames het gaat?” De dames kunnen contact opnemen met het bureau Zuiderpark.

De verdachte zit nog vast en moet vandaag voor de rechter verschijnen.

Foto: Ter illustratie.