Oorzaak dodelijk ongeluk Hagenaar (21) in Duitsland blijft onduidelijk

De oorzaak van het dodelijke ongeval op zaterdag 13 juli in Duitsland, waar een Hagenaar bij om het leven kwam, blijft onduidelijk. De politie van onze Oosterbuur heeft nog geen idee wat de oorzaak is geweest van het ongeluk bij de plaats Elten. Een woordvoerder zegt tegen mediapartner Omroep West dat er wordt uitgegaan van ‘onvoorzichtigheid’. Maar volgens hem ‘blijft onduidelijk’ wat er precies is misgegaan.

De 21-jarige Haagse automobilist reed tijdens een inhaalmanoeuvre tegen de vangrails van de A3, net over de grens bij Lobith. Daarna botste hij op een vrachtwagen. Door de klap werd de Hagenaar uit zijn auto geslingerd. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed later. Een 16-jarig meisje dat bij de man in de auto zat raakte lichtgewond. Volgens de politie maakt zij het naar omstandigheden goed.