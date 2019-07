Scheveningen kleurt fluorescerend tijdens Fluro Friday

De kustlijn van Scheveningen is komende vrijdag in fluorescerende kleuren gehuld. Dan is de eerste Nederlandse editie van Fluro Friday. Bij de van oorsprong Australische beweging worden geestelijke problemen bespreekbaar gemaakt tijdens een surfsessie.

“Om het toch een beetje luchtig en vrolijk te houden trekt iedereen fluorescerende kleding aan”, zegt Hans van den Broek van surfschool The Shore, waar de eerste editie plaatsvindt. Na The Shore zijn er nog twee Fluro Fridays bij Aloha (23 augustus) en Hart Beach (20 september). “Surftherapie is wereldwijd een groot succes”, aldus Hans. “Deelnemers die nog niet kunnen surfen kunnen een les nemen.”

Naast surftherapie is er ook yogatherapie. De Fluro Friday bij The Shore begint vrijdagmiddag om 16.00 uur. Deelname aan de surfles is 20 euro, de yogales is gratis.

Luister hier naar het interview met Hans van den Broek op Den Haag FM.