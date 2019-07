Studentenwoningen in oud hoofdkantoor Rode Kruis

In het voormalig hoofdkantoor van het Rode Kruis aan het Leeghwaterplein komen studentenwoningen. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Den Haag hoopt zo het grote tekort aan woonruimte voor studenten in de stad een beetje in te lopen.

De sloop van het gebouw wordt hiermee uitgesteld. Op de begane grond zou ruimte komen voor commerciële activiteiten, daarboven zouden 130 huurwoningen gerealiseerd worden. Maar, het huisvesten van studenten is een grotere uitdaging volgens het stadsbestuur.

De opening van de studentenwoningen is gepland voor begin volgend jaar. De studentenhuisvester DUWO gaat zeer waarschijnlijk de woningen realiseren.

Foto: Archief.