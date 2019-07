Vogelopvang De Wulp puilt uit van jonge meeuwen

De hokken bij Vogelopvang De Wulp zitten vol met jonge meeuwen. De vogels leren in deze tijd van het jaar vliegen en vallen daarbij vaak uit de dakgoot. Gewonde meeuwen worden door de dierenambulance langsgebracht.

Maar er komen ook vaak gezonde meeuwen binnen bij het opvangcentrum. “Sommige meeuwen liggen bij mensen voor de deur of in de tuin”, zegt Sharon Lexmond van De Wulp op Den Haag FM. “Gewonde dieren zijn natuurlijk altijd welkom bij ons. Maar vaak zijn de ouders van het meeuwtje gewoon in de buurt. Laat het dan liggen of breng het naar een plantsoen of grasveld.”

Luister hier naar het interview met Sharon Lexmond op Den Haag FM.