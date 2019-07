Dungelmann Schoenen failliet verklaard

Schoenenwinkel Dungelmann Schoenen is door de rechtbank failliet verklaard. De website van de keten is inmiddels offline vanwege ‘onderhoudswerkzaamheden’. De winkels zouden nog open blijven.

In totaal werken er zo’n 180 medewerkers in vijftien winkels, waaronder in Den Haag aan de Hoogstraat. Het bedrijf werd in 1900 opgericht. Als curator is Rob van Seumeren aangesteld van Van Iersel & Luchtman Advocaten. Het is nog niet duidelijk of een doorstart mogelijk is.

Foto: Google Streetview.