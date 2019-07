Haags atleet maakt zich klaar voor NK atletiek

De hordeloop, verspringen of juist kogelstoten: Het zijn voorbeelden van onderdelen die vanaf vrijdag voorbijkomen tijdens de NK atletiek. Olympisch kampioen en ambassadeur van het evenement is de Haagse hink-stap-springer Fabian Florant.

Voor de atleet is het een droom die uitkomt. “Het is een goede stimulatie en kans voor de jeugd, de gemeenschap en de stad. Voor mij als stadsambassadeur is dit de ideale situatie.”

De Nederlandse kampioenschappen worden donderdag 25 juli officieel geopend met een city event op het Plein. Vanaf vrijdag komen de sporters in actie bij HAAG Atletiek aan de Laan van Poot.