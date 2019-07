Michiel Kramer traint mee met ADO

Michiel Kramer mag voor onbepaalde tijd meetrainen met de selectie van ADO Den Haag, meldt de club maandagavond. ADO en de 30-jarige spits gaan kijken of er een tweede samenwerking in zit. Zijn eerste training is dinsdag in het Cars Jeans Stadion.

Kramer speelde tussen 2013 en 2015 twee seizoenen voor ADO. Daarin was hij in 61 officiële wedstrijden goed voor 24 goals en zeven assists. Het hoogtepunt beleefde hij in zijn tweede jaar, toen de teller stopte na 17 doelpunten in 32 duels. Daarmee verdiende Kramer een droomtransfer naar Feyenoord, waarvoor hij tweeënhalf seizoen uitkwam.

]De afgelopen jaren stond hij achtereenvolgens onder contract bij Sparta Rotterdam, de Israëlische club Maccabi Haifa en FC Utrecht. Sinds dit seizoen zit de aanvaller zonder contract. In totaal heeft Kramer, die ook al NAC Breda en FC Volendam diende, 280 wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Hierin kwam hij tot negentig treffers.

Foto: Michiel Kramer / 2015.