Ondernemers Haagse Markt willen geld terug en stappen naar de rechter

Ondernemers op de Haagse Markt stappen naar de rechter om geld van de gemeente terug te krijgen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Ondernemers hebben sinds de herinrichting in 2016 jaarlijks een half miljoen euro teveel betaald, zo berekende de Rekenkamer Den Haag.

De gemeente brengt onterecht kosten in rekening bij marktondernemers, bijvoorbeeld voor handhaving en juridische zaken. De vier marktverenigingen van de Haagse Markt, Nieuw Kooopmansbelang, Vetra, SHMO en de CVAH, hebben de handen ineen geslagen en gaan individuele leden begeleiden bij een rechtsgang.

Geen compensatie

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) zegt geen geld te hebben om te compenseren. Dat zou De Mos hebben gezegd in een gesprek met de verenigingen. Wel gaat de gemeente met de marktondernemers in gesprek over het herberekenen van de tarieven.

‘Wethouder De Mos zit klem’

Volgens Van Popering zit wethouder De Mos klem. Het Rekenkamerrapport is er gekomen vanwege een motie van Groep de Mos die een paar jaar geleden door de gemeenteraad is aangenomen. De partij zat toen nog in de oppositie. Inmiddels is Richard de Mos tot het college toegetreden en is hij als wethouder verantwoordelijk voor de markt.

Foto: Darpan van Kuik.