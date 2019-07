Politie doet opnieuw onderzoek in woning dode vrouw (91)

De politie is dinsdag opnieuw een groot onderzoek begonnen naar de dood van een 91-jarige vrouw op woensdagmorgen 8 mei. De vrouw werd na een melding bij de politie levenloos aangetroffen in een woning aan de Erasmusweg. Eerder werd al uitgebreid onderzoek in de woning gedaan. De politie gaat nog steeds uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

De portiekwoning van de vrouw ligt gelegen aan de oneven genummerde kant van de Erasmusweg, tussen de Leyweg en de Ruinerwoldstraat in. De politie zoekt nog steeds getuigen.

Foto: Politie.