Politieke druk om verblijfsvergunning Malek F. in te trekken

Vanuit de gemeenteraad komen geluid om de verblijfsvergunning van Malek F. in te trekken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt aan het stadsbestuur om mogelijkheden om Malek F. “nooit meer terug te laten komen in de Haagse samenleving.”

F. is maandag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het willekeurig neersteken van drie personen bij het Johanna Westerdijkplein op Bevrijdingsdag vorig jaar. De rechter acht terrorisme niet bewezen, maar F. is wel ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Nu Malek F. voor onbepaalde tijd in een tbs-kliniek wordt opgenomen is de kans aanwezig dat hij ooit terugkeert in de maatschappij. “Dat laatste moeten we zien te voorkomen. Wat ons betreft komt deze man Den Haag nooit meer in”, aldus fractievoorzitter Arjen Dubbelaar.

De IND kan bij een veroordeling voor een ernstig misdrijf besluiten het Nederlanderschap in te trekken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil nu dat het stadsbestuur druk gaat zetten bij de IND om dit te bewerkstelligen.