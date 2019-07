Prinses Beatrix bij Free To Move in Zuiderstrandtheater

Robin Haase verliest eerste ronde in Hamburg

De Haagse tennisser Robin Haase heeft op het toernooi in Hamburg in de eerste ronde verloren. Haase moest het onderspit delven tegen de Noor Casper Ruud. Hij deed dat in drie sets, 6-3 3-6 6-1.

Ruud brak Haase in de eerste set twee keer. In de tweede set was een break van Haase bij 4-3 in zijn voordeel daarentegen voldoende voor de setwinst. In de beslissende fase kon Haase zijn hogere niveau echter niet vasthouden.

Foto: Hans Willink.