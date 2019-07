Tentoonstelling over nooit gebouwde gebouwen

In het Haags Historisch Museum is van november tot maart volgend jaar de tentoonstelling Nooit gebouwd Den Haag te zien. In deze tentoonstelling zijn diverse plannen te zien die nooit gerealiseerd zijn in de stad.

Het negentiende-eeuwse Paleis der Staten-Generaal op het Binnenhof, het Olympisch Stadion in Scheveningen, de Bijlmer-flats in de Schilderswijk, de ‘wereldhoofdstad’ in de duinen, het gotische paleis van koning Willem II op Zorgvliet, de snelweg dwars door de negentiende-eeuwse wijken rond het centrum. Stuk voor stuk gebouwen, stadsuitbreidingen en wegen er nooit zijn gekomen. Wat waren de ideeën achter deze plannen? En waarom zijn ze niet uitgevoerd?

Ontwerptekeningen en maquettes van onder andere H.P. Berlage, W.M. Dudok en Rem Koolhaas tonen hoe spectaculair anders de stad eruit had kunnen zien.Duik met behulp van Virtual Reality in nooit gebouwde Wereldhoofdstad van het Internationalisme.

De tentoonstelling begint op 16 november.

Foto: Nationaal Archief.