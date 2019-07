86 extra opvangplekken voor dak- en thuislozen

In Den Haag zijn 86 extra opvangplekken voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Dat schrijft wethouder Bert van Alphen in zijn eerste, halfjaarlijkse rapportage Maatschappelijke Opvang. De locatie aan de Zilverstraat is naar ieders wens gesloten. Er is een goede tijdelijke doorstroomvoorziening gerealiseerd aan de Sportlaan en vanaf 2021 is er een definitieve voorziening ter vervanging van de Sportlaan.

De inzet op straat is versterkt door uitbreiding van het Haagse Straatteam. Ook is extra aandacht gegeven aan de opvang van zogenaamde zorgmijders. Maar er is de komende jaren nog veel te doen. De ondersteuning van mensen op verschillende levensterreinen moet nog verder worden ontwikkeld. Het voorkomen van dakloosheid moet nog meer de aandacht krijgen. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad en meer ruimte voor woonexperimenten zijn keihard nodig om het dichtslibben van de opvang te voorkomen.

“We maken grote stappen”, zegt Van Alphen, “maar we zijn er nog niet. Het is niet alleen zaak om het tempo er in te houden, maar ook om een door alle Hagenaars gedragen plan uit te voeren; Heel Den Haag onderdak.”

Foto: Richard Mulder / Archief.