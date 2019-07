Drie aanhoudingen in drugsonderzoek

Meer in

Agenten hebben dinsdag in Den Haag en Rijswijk drie verdachten aangehouden in een lopend drugsonderzoek. Bij de aanhoudingen werd ook een grote hoeveelheid drugs en een aantal vuurwapens in beslag genomen.

Het onderzoek richtte zich op de handel in harddrugs. Er werden woningen in Den Haag en Rijswijk doorzocht. Dat leverde harddrugs, contant geld en enkele vuurwapens op. De verdachten, twee mannen uit Den Haag van 25 en 20 jaar oud en een Rijswijker van 24 jaar oud, zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Foto: Politie.