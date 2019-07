Gewonde bij steekpartij aan Vaillantlaan

Bij een steekpartij aan de Vaillantlaan in Den Haag is woensdagavond een man gewond geraakt. Dat meldt de politie. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor, laat een woordvoerder weten.

Vanwege het steekincident is de Vaillantlaan tijdelijk afgesloten. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. De politie onderzoekt het incident en zoekt getuigen.