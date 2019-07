Hagenaars zoeken verkoeling tijdens watergevecht op Malieveld

Verkoeling vind je deze dagen niet alleen in de zee, maar ook op het Malieveld. Woensdag spoten tientallen Hagenaars elkaar daar nat tijdens een groot watergevecht. Het werd georganiseerd door het Green Garden Festival dat over een maand op hetzelfde Malieveld plaatsvindt.

“Het is fantastisch”, zegt een enthousiaste deelnemer van het watergevecht. “Het zorgt voor saamhorigheid. Het maakt niet uit wat voor kleur je hebt, iedereen is hier bij elkaar.”

Waterverspilling?

Na afloop van het watergevecht waren er nog nauwelijks mensen te bekennen die niet nat waren. Of ze vinden dat er water verspild is? “Het is niet milieubewust, maar mensen moeten ook plezier kunnen hebben en dat vind ik heel belangrijk”, zegt Jay Chin, een van de mede-organisatoren van het Green Garden Festival.

Green Garden Festival

Op zaterdag 24 augustus maakt Den Haag kennis met het gloednieuwe stadsfestival Green Garden. Het festival wordt georganiseerd door bevriende organisaties uit het Haagse nachtleven, waaronder Paard, Indigo, Vunzige Deuntjes, Mama Africa en Whoosah.

Foto’s onder: Richard Mulder.