Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen definitief afgelast

Het bestuur van Stichting Internationaal Vuurwerkfestival heeft moeten besluiten de 40e editie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen definitief niet door te laten gaan. Het evenement is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste vrij toegankelijke vuurwerkevenementen van heel Europa. Vanwege deze enorme belangstelling zijn de veiligheidseisen voor het verkrijgen van de vergunning dan ook sterk toegenomen.

Al eerder werd bekendgemaakt dat het evenement, waar vorig jaar 400.000 mensen op af kwamen, niet meer in augustus mocht plaatsvinden. Na het schrijven van nieuwe veiligheidsplannen, in samenwerking met gespecialiseerde producenten, is het bestuur er niet uitgekomen met de gemeente. De organisatie kan niet voldoen aan de toenemende strenge veiligheidseisen tot het verkrijgen van de vergunning. Om deze reden is er besloten de 40e editie dit jaar niet door te laten gaan.

Bjorn van Dijl, voorzitter van het bestuur van Stichting International Vuurwerkfestival Scheveningen: “Het bestuur betreurt ten zeerste dat de jubileumeditie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen dit jaar geen doorgang kan vinden. Er is zoals ieder jaar ontzettend veel tijd gestoken in het schrijven van veiligheidsplannen en mobiliteitsplannen tot het verkrijgen van de vergunning. Na het indienen van het tweede veiligheidsplan kwam de gemeente met een nieuwe lijst aan feedback en eisen. Zo moesten wij als organisatie o.a. de garantie geven voor het aantal personen dat zou komen, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is omdat het een open toegankelijk festival is.”

Van Dijl vervolgt: “We hebben elke mogelijkheid bekeken, zoals het verplaatsen van het evenement tot na de zomer en het terugbrengen van twee weekenden naar één. Desondanks voldeden de plannen niet aan de door de gemeente gestelde eisen. Gezien de hoeveelheid tijd die alle voorbereidende werkzaamheden in beslag nemen, is een nieuwe datum voor het Vuurwerkfestival in september al niet meer haalbaar.”

“Wij hopen volgend jaar aan alle gestelde eisen te kunnen voldoen zodat iedereen op Scheveningen alsnog kan genieten van de spectaculaire vuurwerkshows van de 40e editie,” aldus Bjorn van Dijl, voorzitter van het bestuur van Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen.

Foto: Richard Mulder.