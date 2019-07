Terrasje pakken in Den Haag is op Amsterdam na duurst

Wie wat wil drinken op een terras in Den Haag is duur uit. Dit blijkt uit een onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & partners. Voor twee koffie, twee bier, twee fris en twee rosé betaal je daar 24,98 euro. Alleen in Amsterdam ben je nog meer kwijt.

In de hoofdstad ben je voor zo’n zelfde rondje 27,05 euro kwijt. Haarlem komt – met een prijs van 24,50 euro – uit op de derde plaats en houdt Den Bosch – 24,48 euro – nipt uit de top drie. De verhoging van het BTW-tarief van 6 procent naar 9 procent is terug te zien in de prijzen.

