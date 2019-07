VVD baalt van gang van zaken rond afgelasten vuurwerkfestival

Raadslid Judith Oudshoorn (VVD) baalt er verschrikkelijk van dat het Vuurwerkfestival in Scheveningen dit jaar niet doorgaat. De organisatie van het festival besloot de veertigste editie niet door te laten gaan vanwege te hoge veiligheidseisen. “Burgemeester Krikke en wethouder De Mos hadden gewoon in gesprek moeten gaan met de organisatie”, zegt Oudshoorn op Den Haag FM.

“Ik vraag me echt af hoe hoog de veiligheidseisen van de gemeente waren”, aldus Judith. “Als je professionals vraagt om hier honderden uren in te stoppen om dit te organiseren, en zij vervolgens de handdoek in de ring gooien.” Judith vindt het jammer dat de burgemeester en wethouder niet beter afspraken heeft kunnen maken. “Ik geloof er heilig in dat het volgend jaar gewoon plaats kan vinden. Ik kan me niet voorstellen dat dit het definitieve einde is van het Vuurwerkfestival.”

Toch maakt Oudshoorn zich zorgen dat het afgelasten van het festival organisatoren van andere festivals in de stad afschrikt. “Als de eisen blijkbaar te hoog zijn zou het kunnen zijn dat organisaties besluiten hun festival in een andere stad plaats te laten vinden.”

Luister hier naar het interview met Judith Oudshoorn op Den Haag FM.