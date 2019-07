Bewoners Rivierenbuurt zoeken oplossing voor ‘hitte-eiland’

Meer in

Het Hillebrant Jacobplein in de Rivierenbuurt staat bekend als zogenaamd ‘hitte-eiland’. “Dat zijn plekken waar het veel warmer is dan in de rest van de stad”, zegt Otto Thors, bewoner van de Rivierenbuurt en expert op het gebied van hitte-eilanden.

Hitte-eilanden ontstaan op plekken waar veel tegels liggen, door de weerkaatsing van de zon via hoge gebouwen kan de temperatuur overdag oplopen tot boven de vijftig graden. “We zij nu met de buurt op zoek naar oplossingen”, zegt Otto. “Een van de oplossingen is het planten van meer bomen. Hierdoor ontstaat er meer schaduw. Op dit moment is het overdag zo heet op de pleinen dat er niemand van de buitenruimte gebruik maakt, dat kan niet de bedoeling zijn.”

Voor meer informatie over hitte eilanden en wat te doen hebben bewoners van de Rivierenbuurt een website opgericht.

Luister hier naar het interview met Otto Thors op Den Haag FM.