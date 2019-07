Robert laat sleutels in water vallen en vist bom op

Café Van Kinsbergen viert eenjarig bestaan met eigen biertje

Gastropub Van Kinsbergen aan het Prins Hendrikplein bestaat donderdag precies een jaar. Om dat te vieren lanceert het café haar eigen biertje: Van Kinsbergen Hoppy Blond.

“We wilden een café neerzetten waar het Zeeheldenkwartier trots op kan zijn”, zegt eigenaar Patrick van Aller op Den Haag FM. “Na heel veel gedoe rond de vergunningen waren we heel blij dat we een jaar geleden eindelijk open konden. De tijd is voorbij gevlogen.”

Voor het brouwen van Van Kinsbergen Hoppy Blond heeft het café de hulp ingeroepen van brouwerij Eiber. Het nieuwe biertje is per direct en alleen bij Van Kinsbergen verkrijgbaar.

Luister hier naar het interview met Patrick van Aller op Den Haag FM.