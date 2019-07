Churandy Martina en Dafne Schippers naar Den Haag voor NK Atletiek

Meer in

Het Nederlands kampioenschap Atletiek begint donderdagmiddag met het onderdeel verspringen op het Plein. Grote namen zoals Churandy Martina en Dafne Schippers zullen in actie komen tijdens de sprint op vrijdag. De Atletiekunie organiseert de wedstrijden en HAAG Atletiek is de gastheer. “We zijn heel blij dat voor het eerst sinds 1996 het NK weer in Den Haag is”, vertelt Louis Hueber van HAAG Atletiek op Den Haag FM.

Verschillende topatleten, onder wie de Haagse hink-stap-springer Fabian Florant, Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel, gaan op het Plein de strijd met elkaar aan vanaf 16.30 uur. Gedurende het weekend zullen de andere onderdelen zoals het polsstokhoogspringen, hordelopen en de verschillende afstanden van de sprint bij Haag Atletiek aan de Laan van Poot plaatsvinden.

Ondanks de torenhoge temperaturen is er nog geen schijn van dat er wedstrijden verplaats zullen worden, of zelf worden afgelast. “Die autoriteit ligt bij de Atletiekunie, maar wij als HAAG Atletiek zullen er alles aan doen om het zo comfortabel mogelijk te maken voor zowel de sporters als de bezoekers”, belooft Hueber.

Foto: Kees Nouws

Luister hier naar het interview met Louis Hueber op Den Haag FM.