Den Haag komt met Vaccinatieplan: informatie en openingstijden inenten aanpassen

Ruimere openingstijden van consultatiebureau’s, een informatiecampagne en personeel dat beter weet hoe met twijfelende ouders om te gaan. Den Haag denkt na de zomer op die manier werk te gaan maken van het verhogen van de vaccinatiegraad in de stad. Een te grote groep baby’s is nu niet ingeënt tegen ziektes als de mazelen.

Uit gesprekken met ouders, zorgpersoneel en communicatiedeskundigen blijkt dat er op dit moment te weinig informatie is die aansluit bij waar ouders mee worstelen: veel en vaak onjuiste informatie op internet en wantrouwen in de overheid. Daarnaast is onduidelijk waar de groep ouders die besluit hun kind niet in te laten enten precies uit bestaat.

Om ouders te bereiken die niet met hun kind naar een consulatiebureau durven te gaan, gaat de gemeente vaccinatieteams inzetten die ook op scholen of bij mensen thuis kunnen komen. Tegen 2022 moeten deze en bovenstaande maatregelen de vaccinatiegraad hebben verhoogd naar 95 procent. Dat is volgens deskundigen de grens om de verspreiding van ziektes als de mazelen of kinkhoest te voorkomen. Dit jaar is krap 88 procent van de kinderen tot 2 jaar ingeënt.