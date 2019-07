‘Hâck The Hague’: Hackers gaan digitale veiligheid gemeente testen

Op 30 september organiseert de gemeente in samenwerking met het Haagse cyber security bedrijf Cybersprint voor het derde jaar op rij de hackwedstrijd Hâck The Hague. Den Haag laat zich dan hacken door honderd van de beste ethische hackers uit binnen- en buitenland. Op de vooravond van dé internationale cyber security conferentie in Den Haag, de One Conference, zet gemeente Den Haag de toon door haar eigen digitale veiligheid op de proef te stellen.

Hackers gaan op 30 september daadwerkelijk proberen in te breken op de gemeentelijke digitale systemen en op de systemen van een aantal geselecteerde leveranciers, al zijn er wel spelregels waar alle partijen zich aan moeten houden. Zo verklaren de hackers zich vooraf akkoord met de voorwaarde dat ze gevonden kwetsbaarheden met bewijs melden en niet openbaar maken.

De hackers strijden om de meest geavanceerde hack, de hack met de grootste impact en de meest creatieve hack. De winnaars ontvangen geldprijzen die worden uitgereikt door wethouder Rachid Guernaoui (ICT).

Vorig jaar testten 45 professionele hackers de digitale systemen van gemeente Den Haag. Dit resulteerde in 64 gevonden kwetsbaarheden waarvan één zo ernstig dat dit systeem per direct werd uitgezet.

Foto: Gemeente Den Haag/Inge van Mill.