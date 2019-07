Robert laat sleutels in water vallen en vist bom op

De Haagse Robert Harms viste woensdagavond een bom uit de Tweede Wereldoorlog uit het water langs de Soestdijksekade. Harms, die daar al meer dan twintig jaar in een woonboot woont, had eerder zijn sleutels in het water laten vallen. Bij het vissen met een magneet, kwamen niet alleen de sleutels naar boven.

“We haalden ‘m op de kant en zagen toen pas echt wat het was. Een van mijn aanwezige gasten wilde de magneet er toen nog af halen, maar dat leek me niet verstandig. Je weet nooit of zo’n ding nog afgaat”, vertelt Robert op Den Haag FM. De politie werd gebeld en daarna kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij. En het bleek inderdaad om een echt explosief te gaan.

Het gevaarte bleek op scherp te staan. “De politie heeft voor de zekerheid delen van de kade afgezet.” De EOD heeft de bom meegenomen naar het Zuiderstrand, om het daar te laten ontploffen.

Foto: Robert Harms.

Luister hier naar het interview met Robert Harms op Den Haag FM.