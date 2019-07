Rode Kruis strandpost helpt strandgangers tijdens tropische dag

Het is tropisch warm en dus is het de perfecte dag om naar het strand te gaan. De vrijwilligers van het Rode Kruis strandpost op Scheveningen behandelen al meer dan tien jaar veelvoorkomend letsel zoals kwallenbeten, splinters en schelpen onder de voeten, maar ook bijvoorbeeld oververhitting. Deze zomer zijn ze daar extra alert op met de hoge temperaturen. De eerstehulppost staat direct naast de pier en is in de maanden juli en augustus elke dag van 12.00 tot en met 18.00 uur geopend.