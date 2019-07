Subsidie voor beginnende kunstenaars en artiesten

Beginnende kunstenaars of artiesten kunnen 8.000 euro van de gemeente krijgen. Den Haag wil startende kunstenaars en artiesten die willen groeien, experimenteren en onderzoeken ondersteunen.

Leeftijd, diploma’s of opleidingsniveau spelen geen rol. Wel wordt samenwerking gevraagd met een erkende culturele instelling. Vanaf 1 augustus kan de ‘subsidieregeling makers’ zoals deze officieel heet, aangevraagd worden.

Het subsidiebedrag is bedoeld voor kunstenaars op het gebied van design, games, strip, urban culture, beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans of een mix hiervan.

De regeling loopt tot einde 2022. Hiervoor is bijna een half miljoen euro gereserveerd. In 2019 is 104.000 euro beschikbaar. In de jaren daarna 120.000 euro op jaarbasis. Makers die een aanvraag willen doen, vanaf 1 augustus is er meer informatie te vinden op de website van de gemeente Den Haag.

