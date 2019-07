Duindorpse badgast slaat alarm voor zwemmers: “Zorg altijd dat je voeten de bodem raken”

De Duindorpse strandganger Ronald Bal, in het dagelijks leven rechercheur bij de politie, slaat groot alarm voor zwemmers. “Zorg als je de zee in gaat te allen tijden dat je voeten de bodem raken”, zegt Bal op Den Haag FM. Vrijdagochtend redde hij samen met zijn broer een meisje uit het water. “We waren net op tijd want ze was aan het verdrinken.”

Afgelopen zondag kwamen Ronald en zijn broer net te laat toen een man verdronk. “We hebben hem nog geprobeerd te reanimeren maar we waren te laat.” Voor badgasten die toch de zee in willen heeft Bal een duidelijke boodschap. “Kijk goed uit, de zee ziet er misschien rustig uit maar de stroming is heel erg sterk. Als het waait is het echt levensgevaarlijk. Ga niet te diep het water in zorg dat je voeten de bodem raken.”

De reddingsbrigade heeft inmiddels maatregelen getroffen op het Zuiderstrand. Er zijn netten gespannen en er vaart zelfs een jetski heen en weer om zwemmers te waarschuwen.