Haagse fietspaden sneller geasfalteerd

Goed nieuws voor de fietser in Den Haag. De nog resterende fietspaden met tegels worden zoveel mogelijk versneld geasfalteerd. Dat heeft de gemeente onlangs besloten. Fietspaden waarvan de tegels zijn vervangen door rood asfalt zijn veiliger en comfortabeler voor de fietsers.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Overal in de stad kijken we hoe we fietspaden veiliger, sneller en comfortabeler kunnen maken. Goede fietsverbindingen zorgen ervoor dat onze drukke stad bereikbaar blijft. Door tegelfietspaden te asfalteren kun je in de stad veiliger doorfietsen en wordt het pakken van de fiets naar werk, school of strand veel aantrekkelijker.”

Tussen 2006 en 2019 is in totaal al bijna 152 km tegelfietspad omgezet in rood asfalt. Na dit jaar resteert er nog zeker 12 kilometer aan tegelfietspad die voor omzetting in rood asfalt in aanmerking komt.

Ook zal er versneld aandacht besteed worden aan nazorg van reeds geasfalteerde fietspaden. Geasfalteerde fietspaden hebben over het algemeen minder last van wortelopdruk dan tegelfietspaden. De situatie voor fietsers is hierdoor over de afgelopen jaren gemiddeld genomen veiliger geworden.

Foto: Het fietspad op de Oostduinlaan werd eerder al aangepakt.