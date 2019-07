Man moet 1250 euro betalen voor slopen politieauto

Een 25-jarige man moet 1250 euro betalen voor het slopen van een politieauto. Donderdagmiddag is de man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de vernieling een maand eerder. De verdachte kwam in beeld nadat een filmpje online was geplaatst.

Op donderdag 20 juni ging een surveillancevoertuig naar een melding in de Boerhaavestraat. In de omgeving van die straat zagen de agenten een aantal personen een videoclip opnemen. Terwijl de collega’s de melding aan het afhandelen waren, is het politievoertuig beschadigd.

De politie kwam deze verdachte op het spoor toen een filmpje online was geplaatst waarop de verdachte herkenbaar in beeld was. Op basis van het signalement uit het filmpje, kon de 25-jarige verdachte gisteren worden aangehouden.