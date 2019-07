Politie betrapt slapers in strandtenten

De Scheveningse politie heeft vannacht enkele mensen een bon gegeven nadat ze de nacht wilde doorbrengen op de terrassen van strandtenten.

De een was nog brutaler dan de ander. Zo had een iemand kussens bij elkaar geraapt om onder te liggen. “Een persoon lag doodleuk in het binnengedeelte van een strandtent te slapen en een ander had bij meerdere strandtenten kussens weggehaald en lag hieronder te slapen.”

Alle slapers hebben een bon gekregen.