Veilig twintig meter hoog klimmen met Haagse Boomtoppers

Tijdens deze hete dagen zijn de koelste plekken te vinden in de parken van de stad. Zo ook in de Scheveningse Bosjes waar vrijdagochtend de Haagse Boomtoppers kinderen en volwassen veilig de boom in laten klimmen. “Gezekerd en wel kun je wel twintig meter hoog de boom in klimmen”, vertelt Boomtopper Hedde Meima op Den Haag FM.

De Haagse Boomtoppers organiseren regelmatig een openbaar evenement waar bezoekers en passanten van de Scheveningse Bosjes een klim mogen wagen. Om de bast van de bomen zitten klimgrepen, zoals die op een indoor klimmuur zitten, met banden vastgebonden. “Dit maakt het voor iedereen haalbaar, maar houdt het toch uitdagend.” Omdat de grepen om de boom gebonden zitten, wordt de boom volgens de Boomtoppers niet beschadigd.

Hedde is vrijdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur te vinden bij de Twee Beuken in de Scheveningse Bosjes.

Foto: haagseboomtoppers.nl

Luister hier naar het interview met Hedde Meima op Den Haag FM.