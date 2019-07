ADO Den Haag komt in oefenduel niet langs OH Leuven

ADO Den Haag heeft in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen OH Leuven, dat uitkomt op het een-na-hoogste niveau van België. Thijmen Goppel maakte het enige Haagse doelpunt. Het duel werd vrijdagavond afgewerkt op het hoofdveld van eersteklasser SV Honselersdijk.

ADO had in de eerste helft het meeste balbezit, maar creëerde nauwelijks kansen. Alleen via schoten van Goppel (over) en Elson Hooi (gestopt) werd het Leuvense doel onder vuur genomen. Aan de overkant was Mathieu Meertens na 23 minuten trefzeker met een fraaie omhaal.

Direct na de pauze maakte ADO z’n bedoelingen duidelijk. Het leidde al na vijf minuten tot de gelijkmaker. Tomas Necid trof de lat, maar in dezelfde aanval stelde Goppel zichzelf met een mooie kapbeweging in staat om raak te schieten.

Kramer maakt opwachting

Michiel Kramer mocht ruim een kwartier na rust als invaller zijn opwachting maken van ADO-trainer Fons Groenendijk. De spits traint sinds deze week mee, in de hoop een contract af te dwingen.