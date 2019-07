Eerste wijkfeest Transvaal zorgt voor verbindingen tussen buurtgenoten

Zaterdag 27 juli vindt het eerste Wijkfeest in Transvaal plaats. Het evenement is een samenwerking tussen Zebra Welzijn en de nieuwe bewonersorganisatie De Parels in Transvaal. Zij organiseren dit feest met een duidelijk doel. Christa Willemse van Zebra Welzijn: “Het evenement moet zorgen voor meer verbinding en begrip tussen buurtgenoten”.

De wijk kampt al langere tijd met problemen en daarom werd de bewonersorganisatie ‘De Parels in Transvaal’ opgericht. Organisator Sylvia: “buurtgenoten voelen zich onveilig, er is overlast van hangjongeren en vervuiling, wij hopen met de bewonersorganisatie dit op te lossen en het feest als stap in de goede richting te gebruiken”.