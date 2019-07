ADO Den Haag komt in oefenduel niet langs OH Leuven

Kritische vragen om weigeren hulphond in stadspark: “Dieptriest”

D66 heeft kritische vragen gesteld over een incident waarbij een Hagenaar met een hulphond is geweigerd in een stadspark. Een buurtbewoner wilde van stadspark De Verademing gebruik maken, maar dat kan niet zonder hulphond. En die mag er niet in.

“Ook al geldt een algemeen verbod voor honden in de openbare ruimte, voor hulphonden moet een uitzondering worden gemaakt’”, zegt D66-raadslid Marieke van Doorn. “De Verademing is voor deze buurtbewoner met een beperking een van de weinige plekken die ze zelfstandig kan bezoeken, dankzij haar hulphond.” De hond was volgens D66 tijdens dit incident duidelijk herkenbaar als hulphond.

“Dit geval staat niet op zichzelf, vaker worden mensen met hulphonden geweigerd in Haagse horeca of op openbare plekken. Dieptriest’’, aldus Marieke van Doorn. In kritische vragen heeft Van Doorn de wethouder om opheldering gevraagd. “En ik wil voor de betreffende buurtbewoner een hele snelle oplossing, zodat zij volgende week mét haar hulphond gebruik kan maken van dit fijne stadspark, net als iedereen.”

In 2017 werd al een petitie gestart voor behoud van het hondenuitlaatgebied in het park.