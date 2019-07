Twee Hagenaars opgepakt voor steekpartij op Rotterdam Centraal

Twee Haagse mannen zijn zaterdagochtend vroeg aangehouden in de stationshal van Rotterdam Centraal. Ze worden verdacht van een steekpartij.

Rond 4.00 uur werd op één van de perrons een 23-jarige man neergestoken. Daarbij werd hij onder meer in zijn buik getroffen, meldt de politie. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is onbekend.

Volgens getuigen was er aan de steekpartij een woordenwisseling vooraf gegaan in de trein. Toen die ruzie op het perron verder ging, werd er ook gestoken. De twee Hagenaars zijn 26 en 30 jaar oud. Zij zitten nog vast. Over de aanleiding voor de ruzie is door de politie niets bekendgemaakt.