Beach Clean-up voor schoner strand en meer bewustzijn

Losse stukjes plastic, flesjes water en sigarettenfilters. Na de tropisch warme dagen ligt het Haagse strand vol met afval. Golfsurfster Julia van Rooij nam daarom zondagmiddag het initiatief voor een grote Beach Clean-up.

“Ik hoop met de mensen die meedoen te kunnen praten over het onderwerp plastic soep zodat we meer bewustwording kunnen verspreiden”, zegt Julia van Rooij. Als surfster komt ze vaak op verlaten stranden waar ze desondanks veel afval ziet. Daarom zet ze zich via de stichting Clear Water Initiative in voor een schoner strand. Samen met cosmeticamerk Lush Den Haag en strandtent The Shore organiseerde ze de Beach Clean-up.